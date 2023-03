Thikë në bark fqinjit, si ndodhi vrasja në Vlorë pas sherrit për gardhin

Një konflikt pronësie shkaktoi vdekjen e 57-vjeçarit në Vlorë mbrëmjen e djeshme në fshatin Ploç.

Nga hetimet e para rezulton se mes autorit të identifikuar si Mystehak Selimaj, 54 vjeç, dhe viktimës Ilia Kadare, 57 vjeç, ka ndodhur një konflikt, i cili kishte si motiv problemet për një ndarje gardhesh mes familjeve. Policia duke sqaruar rrethanat e ngjarjes bën me dije se mbrëmjen e djeshme, dy fqinjët janë përplasur sërish, duke u ballafaquar fillimisht me fjalë e më pas fizikisht. Njëri prej tyre, më i riu, ka nxjerrë një thikë, me të cilën ka qëlluar disa herë në bark fqinjin e tij, Kadare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ky i fundit është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Vlorës, por nuk ka mundur të mbijetojë. Sipas Policisë, ai ndërroi jetë pas disa minutash në spitalin e Vlorës. Policia, e njoftuar për krimin, shkoi me shpejtësi në vendin e ngjarjes, ku konstatoi se mes dy fqinjëve kishte ndodhur konflikti për motive të dobëta. “Është bërë identifikimi i shpejtë i autorit të krimit, i cili u gjet në banesë, bashkë me armën. U bë arrestimi në flagrancë i Mystehak Selimajt. Vijojnë hetimet procedurale për zbardhjen e plotë të ngjarjes”, pohoi Policia e Vlorës në njoftimin paraprak për krimin e radhës për motive pronësie.