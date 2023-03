Ylli Limani i kap "zogun" Tunës me njërën dorë, e gjoksin me dorën tjetër

Tuna Sejdiu dhe Ylli Limani prej disa javësh janë në shënjestër të mediave sociale për një lidhje mes tyre që tejkalon miqësinë.

Dy artistët po shpenzojnë gjithmonë e më shumë kohë bashkë, duke filluar nga puna në studiot muzikore, koncerte ku performojnë çift, e deri tek argëtimet në club-et e natës, gjë që ka bërë të dyshohet për një lidhje pasionante dashurie, që sapo ka filluar. Kjo marrëdhënie e re e Tunës nis vetëm pak muaj pas ndarjes së saj nga reperi Cozman, me të cilin pati një lidhje të fuqishme, që u shoqërua edhe me bashkëpunime të suksesshme.

Mediat kanë shkruar se për Tunën ka gjithmonë një mashkull tjetër që ia zë vendin atij që iku, pasi ajo gjithmonë suksesin e kërkon çift.

Dhe ky është Ylli Limani, 21-vjeçari nga Prishtina, i cili tashmë po komentohet vetëm për marrëdhënien e zjarrtë me artisten 31-vjeçare nga Shkupi. Edhe pse me 10 vite diferencë, mosha mes artistëve nuk përbën asnjëherë problem, nëse atyre u ndodh të gjejnë shpirtin binjak. Këngëtarët nuk e kanë pranuar ende këtë lidhje, por sjelljet e tyre në publik flasin për të kundërtën.

Ata e hapën vetë lojën e thashethemeve me disa foto në mesnatë në një club nate, ku Ylli e prekte Tunën në pjesë intime, ndërsa ajo kishte veshur një veshje rrjetë të zezë.

Kjo konsiderohet lëvizja e re Tunës, e cila e kërkon gjithmonë dashurinë paralel me suksesin profesional, pasi ajo gjithmonë mbështetet te bashkëpunëtorët meshkuj. Pas Cozman, Tuna u bë çift në muzikë me Ardian Bujupin, me të cilin performoi në një koncert të përbashkët, ndërsa ndalesa e fundit pas zbehjes së suksesit, është Limani, shkruan sot “Panorama”.