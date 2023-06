Nuk do ta besoni çfarë thotë horoskopi sot, ja si do nisë tetori për secilin nga ju!

Horoskopi për ditën e sotme, e shtunë 1 tetor 2016

Dashi – Te nxitur nga Saturni, sot do i pranoni edhe disa te meta qe ka partneri juaj dhe do i shihni gjerat me më shume optimizëm. Lidhja ka për te qene shume here me e bukur se me pare. Beqaret do realizojnë disa takime te papritura, por prej te cilave mund te FIllojnë lidhje te forta dhe afatgjata. Ne planin FInanciar gjerat do ecin mire edhe pse ne fakt kohet e fundit keni shpenzuar pa u menduar.

Demi – Komunikimi ne çift do jete disi i vështirë gjate kësaj dite dhe here pas here mund te ndiheni keq. Mundohuni qe me qetësi te gjeni një zgjidhje sa me te mire. Beqareve do ju ndodhin gjerat si me magji dhe shume shpejt do FIllojnë një lidhje romantike. Ne planin FInanciar nuk duhet kurrsesi te ndërmerrni rreziqe sepse ne momentin kur te mos e prisni situata mund t’iu dale jashtë kontrollit.

Binjakët – Sot duhet te merrni ne dore frenat e jetës tuaj dhe t’i zgjidhni njëherë e mire disa probleme qe ju kishin dale ne çift. Po i late gjerat pas dore, situata mund te ndërlikohet edhe me tepër. Plutoni do favorizoje takimet e veçanta për beqaret. Me shume gjase ata do e ndryshojnë shpejt statusin. Buxheti duhet pasur akoma me tepër nen kujdes sepse ne te kundërt mund te ketë tronditje te forta.

Gaforrja – Nëse bëni disa përpjekje për ta stabilizuar jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite, marrëdhënia me partnerin do FIlloje te stabilizohet. Nëse nga ana tjetër vazhdoni me kokëfortësinë e mëparshme, do keni akoma me tepër probleme. Beqaret nuk do ndihen ne periudhën me te mire për te joshur e për te dale neper takime. Financat do stabilizohen paksa fale ndihmës se te afërmve.

Luani – Venusi do kujdeset edhe për detajet me te vogla sot dhe do e beje këtë dite nder me te bukurat e muajit. Pranë partnerit do ndiheni si neper ëndrra. Edhe për beqaret do krijohen mundësitë për takime serioze. Nuk duhet te jeni ne asnjë moment te turpshëm. Ne planin FInanciar ka rrezik te përballeni me goxha probleme. Kujdes me shpenzimet e ekzagjeruara.

Virgjëresha – Pasioni ne jetën tuaj ne çift do rindizet serish gjate kësaj dite. Do ndiheni me se miri ne krahët e partnerit dhe emocionet do jene akoma me te forta. Beqaret nuk do mërziten edhe pse nuk do e gjejnë personin e ëndrrave. Ata do e kenë ditën te zënë me pune dhe nuk do kenë kohe ta mbajnë mendjen atje. Ne planin FInanciar mos ndërmerrni shume rreziqe sepse mund te pendoheni.

Peshorja – Dite e paqëndrueshme do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Ne disa momente mundet edhe te debatoni me atë qe keni ne krah. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te FIlluar një romance, kështu qe do i refuzojnë ftesat qe do ju bëhen. Për FInancat ka për te qene një dite jo shume e mire. Mundohuni te shpenzoni me sa me shume kujdes qe te mos keni probleme.

Akrepi – Mundohuni te ×isni sa me lirshëm me partnerin tuaj sot dhe t’i sqaroni qe te gjitha problemet qe keni pasur prej kohesh. Po i late pas dore, ato do zmadhohen edhe me tepër. Beqaret do kenë një dite shume te ndërlikuar dhe nuk do munden dot te mendojnë për dashurinë. Buxhetin duhet ta mbani gjithë kohës nen kontroll sepse pas disa ditësh do ju duhen urgjentisht te ardhura me te majme.

Shigjetari – Dite e mbushur me tension, kon×ikte dhe debate te forta ka për te qene kjo e sotmja. Do ndiheni keq gjate gjithë kohës dhe do doni te largoheni nga gjithçka. Beqaret gjithashtu nuk do jene me shume fat ne dashuri dhe nuk do realizojnë dot takimet e ëndërruara. Saturni do ndikoje negativisht edhe tek FInancat, kështu qe gjendja do lere shume te dëshiruar.

Bricjapi – Do jeni tej mase xheloze për partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe për çdo gjë do dyshoni. Mos e kontrolloni atë ne fshehtësi, por ×isni hapur dhe sqarojini gjerat. Beqaret nuk do e takojnë dot shpirtin e tyre binjak sado qe te mundohen. Do ju duhet ende te presin edhe pak kohe. Ne planin FInanciar mos ndërmerrni shume rreziqe sepse gjendja nuk do jete e kënaqshme.

Ujori – Nëse jeni ne një lidhje, mundohuni te gjeni gjuhen e përbashkët me partnerin tuaj sepse po vazhduat ende me kokëfortësinë qe ju karakterizon do keni probleme serioze. Beqaret do e gjejnë papritur një person për te cilin do ju rrahe zemra fort. Buxheti duhet pasur me tepër ne kujdes. Po i menaxhuat si duhet te ardhurat nuk do keni asnjë lloj problemi.

Peshqit – Do jeni shume impulsive sot ju te dashuruarit dhe mund te hidhni hapa te gabuara. Mendoni pak edhe për te ardhmen. Beqaret do jene me më shume fat se ndonjëherë me pare dhe e gjithë jeta ka për t’iu ndryshuar njëherë e mire. Buxhetin do e keni me tepër nen kujdes dhe gjendja di FIlloje te stabilizohet. Ne disa momente mund t’i lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim me tepër.