"Krizë" brenda PS-së, deputeti sulmon Beqajn: Ke një drejtor të korruptuar e pijanec

Deputeti i PS-së ka "akuzuar" ministrin Beqaj dhe drejtorin e spitalit të Kavajës si të papërgjegjshëm dhe alkolist.

Parid Cara ka denoncuar rastin e një të plagosuri në një aksident, ku thotë se është dërguar në Durrës pa mjek shoqërues dhe pa pajisjen e oksigjenit, duke rënë në koma gjatë rrugës.

Cara thotë se drejtori i Spitalit të Kavajës, Përparim Daiu mbush xhepat duke rrezikuar jetët e qytetarëve. Cara thotë gjithashtu se s’ka marrë përgjigje nga ministri për denoncimin.

STATUSI I PLOTE:

Korrupsioni dhe papergjegjshmeria ne Spitalin e Kavajes ka arritur tashme ne nje nivel aq te larte saqe askujt duket se nuk po i ben me pershtypje. Dje eshte shenuar nje aksident ne qytet dhe te afermit e derguan te plagosurin me shpejtesi ne spital. Por mjeket atje rekomanduan qe te ndiqej ne spitalin e Durresit pasi kushtet ishin me te mira. Por me papergjshmerine me te madhe, i plagosuri eshte transportuar me ambulance, pa mjek dhe pa bombel gazi duke rene ne koma.

Beqaj12Spitali i Kavajes prej kohesh drejtohet nga nje njeri i korruptuar, ordiner e pijanec. Perparim Daiu nuk mund te jete fytyra e qeverisjes sone ne Kavaje. Disa here i kam kerkuar Ministrit largimin e ketij te papergjegjshmi, qe rrezikon jetet e njerezve per te mbushur xhepin e tij, por nuk kam marre pergjigje.

Shpresoj qe ky rast i fundit te ndergjegnjesoje te gjitha institucionet per te vene dore ne Spitalin e Kavajes. Une, deputeti i kesaj zone, do ta ndjek deri ne fund kete ceshtje.