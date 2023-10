Arra kokosit dhe dobitë e saj

Pastrues grimi

Edhe maskara anti-ujë nuk do t’i rezistonte dot vajit të kokosit, pasi ai ka veti të larta për pastrimin e kozmetikës nga lëkura.

Aplikojeni përmes pambukut kozmetik në vend të qumështit pastrues.

Pastrues i furçave të makiazhit.

Për një pastrim sa më të mirë të furçave apo sfungjerëve të kozmetikës përdorni një përzierje ku të shtoni në sasi të barabarta sapun të lëngshëm dhe vaj kokosi.

Pastron gojën

Një gargare me një lugë me vaj kokosi do të largojë gjithë bakteret dhe mikrobet nga goja juaj, për shkak të vetive antibakteriale që ka vaji i kokosit.

Losion trupi

Vaji i kokosit është një zbutës i përkryer dhe mund ta përdorni si losion për trupin tuaj çdo ditë.

Vaj kutikulash

Edhe për zbutjen e kutikulave rreth thonjve të dorës apo të këmbës mund të përdorni vajin e kokosit.

Balsam për buzët

Vaji i kokosit shërben si një balsam buzësh ideal. Vendosni pak vaj kokosi në një enë të vogël dhe mund ta keni gjithë kohës me vete.

Krem kundër të çarave të lëkurës

Vaji i kokosit ka efekt shumë pozitiv kundër çarjeve të lëkurës. Femrat gjatë apo pas shtatzënisë mund ta përdornin në mënyrë të vazhdueshme por edhe femrat me raste të çarjeve në zonën e vitheve, gjoksit apo barkut.

Krem për sytë

Vaji i kokosit bën shumë mirë edhe për lëkurën e hollë rreth syve. Shmang qeskat e syve dhe parandalon rrudhat e mimikës