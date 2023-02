50 vjeçarja më ‘’Hot’’ shpërthen, ja poza provokuese(Foto)

Kur dëgjon emrin e Cindy Crawford, fjala e parë që të vjen në mendje është “supermodele”. Dhe jo më kot, pasi ajo ka qenë ndër modelet e para, që krijuan këtë term në industrinë e modës.

Nëse bëhesh një herë supermodele, atëherë mbetesh përgjithmonë.

Kjo frazë merr jetë më së miri tek modelja në fjalë, që edhe pse i ka shkelur të 50-at, ende është energjike dhe ka trupin e një vajze sa gjysma e viteve të saj.

Nëse ende nuk jeni bindur me ato që janë thënë më lart, atëherë kjo fotografi me siguri do ju bindë. Ajo është fotografuar për një projekt sekret me fotografin Russel James.

E veshur vetëm me të brendshme, një xhaketë lëkure Saint Laurent, çizme të zeza mbi gjunj Gianvito Rossi, një varëse dhe syze të zeza, e stiluar nga Elizabeth Sulcer.

Vërtet nuk mund ta bësojmë që kjo femër ka mbushur 50 vjeç./blic/