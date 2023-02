Sulmuesi kroat ''braktis'' skuadrën e Kukësit

E ardhmja e Pero Pejic me shumë gjasa sezonin e ardhshëm do të jetë jashtë Shqipërisë, por enigma më e madhe e momentit për sulmuesin kroat është, a do të transferohet ai në Iran. Sulmuesi kroat, që nuk ka rinovuar ende me Kukësin, ka kohë që përflitet në merkato për një largim të mundshëm nga verilindorët dhe zërat bëhen akoma më të zhurshëm pas një informacioni të publikuar nga agjensia e lajmeve të Iranit, “Farsnews”, e cila bën të ditur se këtë të Hënë kroati pritet të mbërrijë në Teheran për të firmosur marrëveshjen me klubin e Esthegalit, një prej më të mëdhenjve në vend. Nxitimi i klubit iranian ka lidhje me faktin se merkato në Iran përfundon me datë 30 Korrik, ndërsa kampionati nis në fund të muajit dhe klubi kërkon të mbyllë që tani marrëveshjet e lëna pezull. Sportnews kontaktoi me menaxherin e futbollisti, që bëri të ditur se ka interes nga Irani, por më shumë mundësi lojtari mund të transferohet në Turqi ose në Izrael, ku ofertat duken më serioze. Gjithsesi e ardhmja e lojtarit me shumë gjasa do të jetë jashtë Shqipërisë. Nëse zërat nga Irani janë të vërteta apo jo, kjo mbetet për t’u parë në orët në vazhdim megjithatë duket pak e vështirë që Pejic të udhëtojë drejt Iranit, pikërisht përpara një ndeshje të rëndësishme si ajo e kthimit në Europa League me Mladost, ku Kukësi do të kërkojë të përmbysë humbjen e parë të pasur në “Qemal Stafa” me shifrat 0-1.