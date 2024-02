Kamëz, fuoristrada godet furgonin, një polic vdes, dy të tjerë plagosen

Një efektiv policie mbeti i vdekur ndërsa dy të tjerë u plagosën mbrëmjen e të dielës në Kamzë.

Një makine tip Lexus, fuoristradë ka aksidentuar dy punonjës policie gjatë momentin që ata ndodhedhin në furgonin e patrullimit duke levizur në Bulevardin Blu në Kamëz.

Policia tha se ka ndaluar autorin e ngjarjes, me iniciale A.Kola, 22 vjec, i cili po merret ne pyetje ne komisariat.

Sipas të dhënave paraprake mësohet se automjeti me targë TR 8788 T, si rezultat i shpejtësisë së lartë ka marrë përpara furgonin e policisë dhe disa makina të tjera. Si pasoje e perplasjes, eshte permbysur furgoni i policise dhe makina qe shkaktoi aksidentin dhe eshte demtuar edhe nje makine tjeter e parkuar aty prane.

Zyrtarisht njoftohet se ka mbetur i vdekur efektivi Ervin Haxhia, 42 vjec, ndersa dy kolegët e tij, Besmir Voi dhe Neit Hoxha janë plagosur. Ata jane derguar ne spital per ndihme mjekesore ndersa ka nisur hetimi ne lidhje me ngjarjen e rende e cila eshte e dyta ne pak vite ne ate zone, pasi edhe pak kohe me pare nje tjeter efektiv policie ne postbllok u aksidentua per vdekje nga nje automjet./lajmifundit.al