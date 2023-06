Bleona zbulon një sekret të madh, ja surpriza për fansat shqiptarë!

Bleona Qereti ka folur gjatë këtë herë për rikthimin e saj në Kosovë, por edhe për karrierën e saj muzikore.

E ftuar në Prive, artistja shqiptare ka rrëfyer më shumë për projektin e ri muzikor, i cili do të jetë krejtësisht në gjuhën shqipe, i punuar nga artistë shqiptarë, një ekip shqiptar që kanë filluar punën prej kohësh:

“Do ta bëj shqip apo do ta bëj anglisht. Mendoj që në këtë pikë të karrierës sime, ua kam borxh fansave të mi një këngë shqip”.

Bleona shton se kjo nuk do të thotë që ajo do t’i ndalë përpjektet për të ҫarë në tregun e huaj muzikor, ashtu siҫ ka bërë deri tani, por pse të mos i imponohet edhe atij tregu muzika shqiptare?

Puna për projektin e ri ka nisur me një prej studiove më të mira muzikore me producent “Big Bang” dhe për momentin Bleona po bën edhe një fotosesion që do të shoqërojë projektin.

E sigurt për suksesin e tij, Bleona tregon se në këtë fazë artistike në të cilën ka arritur kërkon më të mirën nga vetja. Duke u kthyer me muzikë shqip, me koncerte shqip, për Bleonën, përveҫ borxh ndaj fansave, është edhe një qëllim më vete për ta promovuar muzikën, kulturën dhe gjithҫka shqiptare nëpër botë: “Do të kthehem me muzikë shqip, me koncerte shqip, me foto shqip….

Pse të mos dëgjohet muzikë shqip edhe në Amerikë?” tregon Bleona duke theksuar se ky moment në karrierën e saj muzikore është një pikë e rëndësishme kthese: “Ҫdo gjë që do bëj tani e tutje ka me pas një kuptim dhe ka me pas një kuptim shumë, shumë, shumë të madh.”

https://youtu.be/Aa163E39UP8