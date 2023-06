“The Economist” për kanabisin në Shqipëri: Problemi është duke u përkeqësuar

Në një artikull të gjatë “The Economist” analizon përpjekjet e autoriteteve shqiptare për të ndaluar përhapjen e plantacioneve të kanabisit në vend. Aksionet më të mëdha sipas shkrimit po ndërmerren pikërisht tani që është dhe sezoni i korrjes, shkruan gazeta.

Gazetari i “The Economist” Tim Judah, ka përshkruar eksperiencën e tij gjatë një dite pune të policisë shqiptare kundër plantacioneve të kanabisit në vend. Gazetari ka kaluar ditën në shoqëri të ministrit të brendshëm Tahiri, porn ë fund të saj ai hedh dyshime për vërtetësinë e shifrave të suksesit apo të impaktit real të policisë në luftimin e këtij fenomeni.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Duke përendur mediat italiane që shprehen se lumenjtë e drogës vërshojnë nga Shqipëria në Itali, ai gjithashtu citon burime diplomatike që pretendojnë se problem me kanabisin në Shqipëri po përkeqësohet….Është sezoni i korrjes dhe me dhjetëra burra të mbytur në djersë po punojnë në fushat pranë qytezës së Tragjasit, për të korrur dhe mbledhur bimët e kanabisit. Kështu nis shkrimi i prestigjozes “The Economist” mbi përpjekjet e autoriteteve shqiptare për të ndaluar përhapjen e plantacioneve të kanabisit në vend.

Personat që po kryejnë korrjen vëzhgohen nga polic të armatosur dhe me maska. Saimir Tahiri, ministri i brendshëm, ka shkuar në një plantacion të tillë personalisht për të asistuar në djegien dhe shkatërrimin e kanabisit të sekuestruar. Të vendosura në pirgje që arrijnë dy metra lartësi, bimëve u vihet zjarri. Tahiri e pranon se tymi që lëshohet mund të përbëjë problem për policët, por gjithësesi ky është problem më I vogël që ata kanë. Sipas tij Lufta europiane kundër drogës, po bëhet pikërisht në Shqipëri dhe aktualisht janë në lojë me miliona euro

Shqipëria është një prej burimeve më të mëdha të drogës për tregun europian. Vendi ka qenë për një kohë të gjatë baza ku banda kriminle eksportonin cdo gjë q ënga cigarette me heroinë, kokainë, vaj kanabisi dhe substance të tjera të paligjshme në Europë. Të dhënat janë publikuar nga Agjencia Europiane – Qendra Europiane e Monitorimit për Drogën dhe Varësinë nga Droga. Gjithnjë e në rritje Shqipëria gjithashtu është kthyer në një prodhues të madh të bimëve të kanabisit, të cilat shpërndahen me ndihmën e një rrjeti kompleks të grupoeve të organizuara kriminale shqiptare.

Një nga destinacionet e preferuara është Italia, ku droga dërgohet me anë të skafeve, kamionëve dhe aeroplanëve privatë. Para një muaji trafikantët u përpoqën të vepronin dhe me një xhet ski. Një nga të përditshmet italiane madje ka përdorur dhe titullin kryesor “lumenjtë e drogës po rrjedhin nga Shqipëria në brigjet italiane: Çdo ditë gjatë stinës së verës, Guardia di Finanza, forcata paraushtarake italiane kanë vëzhguar territorin shqiptar për ti dhënë koordinatat e plantacioneve të drogës njerëzve të Tahirit. Pothuajse të gjitha plantacionet e raportuara janë shkatërruar, sipas ministrit të brendshëm. Në gusht të këtij viti ai deklaroi se njerëzit e tij kanë shkatërruar një million bimë kanabisi kundrejt 500 mije në vitin 2014.

Por të tjerët nuk janë aq të sigurtë. Vendorët ankohen se plantacione të ndryshme – ato që janë më të vështira për tu arritur – kanë mbijetuar. Politika shqiptare është e pasur me akuza për lidhje mes politikanëve dhe mafies së drogës. Lulzim Basha, lider i opozitës, pretendon se dhe vetë Tahiri mbron boset e drogës. Tahiri ka mohuar gjithnjë akuzat. Por BAsha thotë se gjatë fushatës elektorale tre vjet më parë, kryeministri socialist Edi Rama, ka bërë marrëveshje të pista me mafiozë vendor në mënyrë që të blinte vota, dhe tashmë sipas tij Rama është peng i tyre. Socialistët e mohojnë këtë, duke reaguar se në tetë vjet kur partia e Bashës ishte në pushtet, kanabisi kultivohej lirisht në fshatin e vogël të Lazaratit. Prodhimi ishte aq i gjerë sa u raportua se arrinte vlerën e 6 milion dollarëve, apo gjysmën e prodhimit të brendshëm të Shqipërisë në 2014-ën kur në Lazarat ndërhyri policia.

Në tymin e kanabisit të djegur është e vështirë të nxjerrësh fakte. Plantacionet janë shpërndarë dhe matanë Lazaratit. Por zyrtarët italianë refuzojnë të flasin nëse pala shqiptare është serioze në bashkëunimin mes tyre. Një vit më parë, Dritan Zagani, një zyrtar policie, kërkoi azil politik në Zvicër pasi I kishte dhënë palës italiane të dhëna për një itenerar të ri për trafikimin e drogës nga Shqipëria. Por policia shqiptare pretendon se ai këto informacione ja ka dhënë mafias.

Një burim diplomatic tha se problem me kanabisin po përkeqësohet. Por pavarësisht shkallës së vërtetësisë është e paqartë nëse policia ka një impact real apo jo. Edhe vende të tjera si Maroku, furnizojnë Europën me drogë. Në Amerikën latine shkatërrimi I bimëve të kokainës zakonisht dëmton prodhuesit e vegjël por lë të paprekur lordët e vërtetë. Por Tahiri është optimist, gjithësesi. Pavarësisht burimeve të vogla në luftëm e madhe kundër drogës, ai thotë se njerëzit e tij po punojnë më mirë këtë vit. Për qeverinë shqiptare është një cështje e ligjit dhe rendit, dhe besueshmërisë në Europë – sidomos në momentin që po kërkon anëtarësimin në BE. Tahiri përfundon duke thënë se mafiozët duhet ta dinë se nuk janë më të paprekshëm.