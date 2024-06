Replikat e forta nga Berisha, flet Alibeaj: Në mbledhje ka zhurmë, vjen Berisha pa ftuar

Kreu i grupit parlamentar të PD, Enkelejd Alibeaj tha në një prononcim për mediat se në mbledhjen e grupit, “ka gjithmonë zhurmë se ndodh që vjen Berisha dhe pa asnjë lloj roli jep opinionin e tij, është i lirë ta japë opinionin, është influent lidhur me qëndrimin e grupit”.

Lidhur me procedurat për zgjedhjen e presidentit, Alibeaj tha se u la një mbledhje tjetër grupi ku do të japin mendimet e tyre deputetët dhe më pas do të ketë një qëndrim të grupit të PD.

Deklarata e Alibeajt:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sot, çështja e para e diskutuar ishte e agjendës parlamentare, tjetër çështje ishte qëndrimi që do dhe të mbajë PD lidhur me zgjedhjen e presidentit.

Propozimi im si e kam thënë do duhet në mënyrë kolegjiale të konsultohen të gjithë deputetët për qëndrimin që do duhet të mbajë grupi parlamentar.

Për këtë arsye u la një mbledhje tjetër ku do duhen të merren opinionet e secilit deputet, deputetët janë të barabartë e të sintetizohet një qëndrim final i grupit parlamentar.

E kuptoni që mbledhjet e grupit parlamentar ka gjithmonë zhurmë se ndodh që vjen Berisha dhe pa asnjë lloj roli jep opinionin e tij, është i lirë ta japë opinionin, është influent lidhur me qëndrimin e grupit.