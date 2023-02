Google bën gabim të pafalshëm, shkel premtimin e privatësisë!

Në muajin maj Google prezantoi Allo, një aplikacion i gjigantit amerikan të teknologjisë për të komunikuar.

Në atë atë kohë, kompania tha se përkohësisht do të ruante të dhënat në serverat e saj, por duke garantuar se në to nuk do të kenë akses as autoritetet amerikane apo kushdo tjetër.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Masa e përkohshme, argumentonte Google do të qëndrojë për pak kohë për të ndihmuar në përmirësimin e aplikacionit dhe më pas nuk do të ruhet më asgjë në servera.

Por kur kanë kaluar 4 muaj, Google jo vetëm që ruan ende në serverat e saj bisedat mes përdoruesve të aplikacionit, por regjistron edhe të dhëna të tjera të ndjeshme të privatësisë. Këtë e ka zbuluar forumi teknologjik “The Verge”.

Google heshti fillimisht ndaj lajmit në fjalë, por më pas e pranoi këtë dhe bëri një hap pas duke përditësuar aplikacionin dhe duke u mundësuar vetë përdoruesve që të zgjedhin se çfarë informacionesh dëshirojnë të ndajnë me serverat e Google.