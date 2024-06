Plas në burgun e Fierit, arrestohen gardianët, furnizonin me drogë të dënuarit

Dy gardianë te burgjeve janë arrestuar nga policia e Fierit pasi fusnin droge tek te denuarit.

Behet me dije se shtetasit Ledio Pashaj, 21 vjeç dhe Lusiano Rexha, 26 vjeç akuzohen për futjen e drogës brenda në burgun e Fierit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Policia kishte dijeni për veprimtarinë e paligjshme të tyre, ndaj gjatë ditës së djeshme rreth orës 14:15 janë kontrolluar.

Në pjesën e fundshpinës, dy gardianëve, i janë gjetur dy paketime të mbështjella me letër celefoni me lëndë narkotike kanabis, me peshë 11.1 gramë të cilat, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Nga kontrolli i banesës së 26-vjeçarit Lusiano Rexha janë gjetur dhe sekuestruar një sasi prej 41 gramë kanabis.