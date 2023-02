Tentoi të kërcente ‘’Twerk’’ i grisen pantallonat! Ja si u turpërua live figura e njohur shqiptare(Video)

Një situatë e pakëndshme i ka ndodhur mbrëmjen e së premtes Valerit të Big Brother i cili ishte ftuar në puntatën e parë të emisionit "Top Shoë Magazine" të Alban Dudushit.

Në një moment kur Albani i ka ftuar të gjithë të pranishmit të bëjnë kërcimin "tëerk", duket se fati nuk ka qenë me Valerin, i cili sapo është ulur për të bërë këtë kërcim, ju kanë grisur pantallonat. Reagimi i tij të shkrin së qeshuri, por edhe të ftuarit e tjerë në emision nuk i kanë ndalur të qeshurat dhe talljet. 'Në një moment Alban Dudushi për tu siguruar që ju kanë grisur pantallonat shkon ta kontrollojë, por Valeri i turpëruar përpiqet të ulet pa u dalluar në kolltukun tij. Ndërkohë kujtojmë që grisja e pantallonave të Valerit, duket si mallkim për të, pasi edhe një episod të "Dancing ëith the stars" ku ai ishte pjesëmarrës, i janë grisur pantallonat', shkruan Jeta osh qejf. Ndërkohë që në një reagim në Facebook, ai thotë se e ka mallkuar hoxhe Omer Bajrami, i cili ka replikuar me të ftuarit./gazetaexpres/