Vodhi energjinë, kapet në Kapshticë 41 vjeçari i shpallur në kërkim

Një 41 vjeçar nga Bilishti i Korçës, i shpallur në kërkim për veprën penale “Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike”, është ndaluar nga Shërbimet e Policisë Kufitare të Kapshticës.

Mësohet se është ndaluar 41 vjeçari me iniciale J.B., banues në Bilisht.

Ndalimi i tij u bë pasi, ky shtetas, në datë 18 dhjetor të këtij viti, është shpallur në kërkim, për veprën penale “Vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike”.

Burime zyrëtare nga policia bëjnë me dije se 41 vjeçari do të do të proçedohet penalisht, në gjendje të lirë.