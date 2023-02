Harbohen femrat, gjeste dhe veprime të turpshme, as rojet nuk rezistojnë dot!

Skena të tilla i kemi parë shpesh në Angli por edhe australianet nuk mbeten prapa.

15 mijë njerëz ishin të pranishëm në një garë kuajsh në hipodromin e famshëm të Sidnejit, Australi.

Femrat duket se ishin ato që e shijuan më shumë, pasi pas shampanjës e “lëshuan” veten.

As roja i sigurisë nuk u rezistoi dot duke bërë foto me to dhe duke u dhënë një përqafim të ngrohtë, të paktën me çfarë u pa…