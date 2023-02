Xhesika Ndoj publikon foto provokuese, sdo ta besoni cfarë i thotë komentuesi

Këngëtarja shqiptare Xhesika Ndoj tashmë njihet për fotot tejet provokuese që publikon në rrjetet sociale.

Ndonëse Facebook i mbylli njëherë faqen e saj zyrtare, pasi ajo e tepronte me foto të nxehta, këngëtarja tashmë vazhdon me publikimin e tyre në Instagram.

Kështu ka bërë edhe këtë herë, Xhesika ka publikuar një foto ku zbulon një pjesë të mirë të gjoksit.

Mirëpo kjo foto ka sjellë reagime nga më të ndryshmet. Një komentues i shkruan: "Kujdes se do te thyhet kervati me gjith ate c..." Ndërsa një tjeter i shkruan: "Te ka dalur mjekrra do ftohesh".

Postimi i fotove të tilla nga personazhet publike ka filluar të ngjallë reagime negative tek fansat./LajmiFundit.al/