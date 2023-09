Pozon topless në rrugët e New York, mesazhi që kërkon të përcjellë modelja do t’ju shokojë (Foto)

Emily Bloom pozon topless në rrugët e New York duke u sjellur normale. Ky veprim i saj nuk është për vëmëndje apo për famë, por modelja është pjesë e një fushate për barazi gjinore. E shoqëruar me një buzëqeshje në fytyrë, modelja përfiton të tregojë dhe format bombastike, ndonëse qëllimi saj nuk është ky. Me një veshje të zezë, strece të zeza, këpuzë të zeza të shehta dhe një xhaketë të shkurtër sipër gjoksit, modelja tundon qytetarët.

