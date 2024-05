Histori frymëzuese! Humb plot 454 kg, pamja e saj do t’ju shokojë! (Foto)

Bëhet fjalë për Mayra Rosales, gruaja e cila peshonte 500kg. Ajo i tregoi të gjithëve se asgjë nuk është e pamundur, dhe se “gjithmone ekziston nje menyre” Mayra vuajti nga nje peshe obesiteti te tmerrshme rreth 454kg, duke mos qenë më zonja te ngrihej nga krevati, as te bente gjerat e perditshme apo te kujdesej per veten dhe higjenen e saj. E lodhur nga jeta e saj dhe incidentet që i ndodhnin për shkak të peshësh, bëri që ajo të punonte fort për të ndryshuar. Duke iu nënshtruar ndërhyrjeve kirugjikale, nje regjimi dietik strikt dhe nje stervitje te vazhdueshme, per te arritur ne formen e deshiruar gruaja nuk u ndal derisa arriti qëllimin që i kish vënë vetes. Nuk ishte aspak e lehte për të, por ajo i dha botes nje shembull, duke i thene qe nese vertet e deshiron dickaajo mund te arrihet. Ajo u dha shpresë dhe motivoi me miliona persona në të gjithë globin.

Fotot e saj para dhe pas: