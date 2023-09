Avioni me difekt, Blue Panorama, pasagjerëve: Hipni ose s`u kthejmë paratë

Nje rast tjeter incidenti me kompanine Blue Panorama ne aeroportin e Rinasit.

Avioni i linjes Tirane-Bergamo ka pasur direkt diten e djeshme por pasagjeret jane detyruar te fluturojne ashtu pasi kompania u ka thene se nuk do te rimbursohen.

Gazetarja Eni Vasili shkruan: Kompania #Blupanorama me kontaktoi ne lidhje me shqetesimin qe kam shprehur sot duke me derguar nje komunikate ku pranon difektin dhe faktin qe pasagjeret zbriten ne toke.Bashke me komunikaten po publikoj mesazhet e Ajdit , nje pasagjer qe dje eshte larguar nga avioni pas frikes qe paten per komplikime ne fluturim dhe nuk mori as rimbursim dhe policia nuk i mori as denoncimin.Pasagjeret nuk mund te trajtohen keshtu.Sipas tij shumica donin te largoheshin per shkak te panikut por kompania u deklaroi se nuk do tu kthente leket dhe qytetaret riskuan .Pse jane te varfer qytetaret shqiptare nuk mund te neperkemben.

P.S Blu Panorama insiston ne sqarim edhe pas ketij statusi se``APU,ajri i kondicionuar ne bord inaktiv nuk quhet difekt.Per ``par kondicio`` po e publikoj edhe kete sqarim.