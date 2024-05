Këto janë cmimet zyrtare të iPhone 7

iPhone 7 do të del në treg zyrtarisht më 7 tetor, ndërsa deri atëherë ngelet enigma se sa do të kushtoj. Por këtyre ditëve u paraqitën disa informacione lidhur me çmimin e Iphone.

Sipas burimeve të ndryshme, Apple planifikon të prezantoj dy modele- Iphone 7 dhe iPhone 7 Plus, ashtu si në dy vitet e kaluar. Sipas burimeve në Kinë, këto do të jenë çmimet e iPhone 7 dhe iPhone 7Plus:

32 GB – ¥5288 ($790)

128 GB – ¥6088 ($910)

256 GB – ¥7088 ($1060)

iPhone 7 Plus

32 GB – ¥6088 ($910)

128 GB – ¥ 6888 ($1030)

256 GB – ¥7888 ($1180)

Çmimet janë të konvertuara në jeni, por thuhet se këto çmime do të jenë vetëm për shtetin kinez.