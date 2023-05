Dita e parë e supergjobave për rripin, ja numri i shoferëve të ndëshkuar

Prej mengjezit te dites se sotme Policia Rrugore ka filluar zbatimin e nenit 170 te Kodit Rrugor, ku jane percaktuar masat e reja administrative "Per mosvendosje te rripit te sigurimit" dhe per mungese te paisjes se fiksimit per femijet nen 4 vjeç kur ulen mbrapa si dhe per femijet nen 12 vjeç kur ulen para.

Pas thuajse 1 muaji intensiv ndergjegjesimi dhe sensibilizimi sot Policia Rrugore filloi aplikimin e masave shternguese administrative ndaj qytetareve qe nuk vendosim rripin e sigurimi, si dhe per mungese te pajisjes se fiksimit per femije.

Ne te gjithe vendin sot jane vendosur rreth 718 masa administrative duke i derguar ne OASh. ( kjo deri me oren 18:00)

Policia Rrugore do vijoje te ndeshkoje me vendosmeri e pa toleracne shkelesit e nenit 170 por jo vetem kaq, 0por te gjithe shkelesit e Kodi Rrugor ne teresi me qellimin e vetem, rritjen e parametrave te sigurise rrugore.