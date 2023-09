Koalicioni PD-LSI, Jorida Tabaku: Ja kur do të ndodhë

Zëdhënësja e grupit parlamentar të PD-së shprehet se një koalicion me LSI-në në kurriz të interesave të shqiptarëve është i panevojshëm. Ajo gjithsesi nuk përjashton mundësinë për një koalicion paszgjedhor.

Tabaku thekson se një koalicion me LSI-në mund të diskutohet vetëm nëse qytetarët me votat e tyre vendosin balanca të atilla që kërkojnë këtë zgjidhje. Por sipas saj, LSI është po aq përgjegjëse sa edhe PS për keqqeverisjen e vendit në këto 3 vite.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pas kalimit të Reformës në Drejtësi ka një analizë që thotë se PD është ftohur apo akoma më keq është zhgënjyer ngaqë LSI nuk tentoi rrëzimin e qeverisë siç u duk në disa momente. Sa të vërtetë ka sipas jush?

Partia Demokratike nuk ka pasur marrëveshje me LSI për të rrëzuar qeverinë, për këtë arsye nuk ka asnjë arsye se përse të ndihet e zhgënjyer. Së dyti, LSI u fut në diskutimin e Reformës në Drejtësi si pasojë e interesit të saj politik, dhe në këndvështrimin tim kjo është një lëvizje e pastër politike.

Kryetari i Parlamentit kërkoi me të drejtë dakordësinë e një spektri të gjerë politik, duke qenë se asnjë kushtetutë nuk mund të aprovohet apo ndryshohet me vullnet të përçudnuar. Por mbi të gjitha, pa harruar faktorin e rëndësishëm se z. Meta dhe z. Rama ndonëse janë aleatë kanë shumë pak besim te njëri-tjetri dhe për këtë nuk ka nevojë për shumë prova. Së treti, PD ka nisur lëvizjen për krijimin e një qeverie teknike që në dhjetor të vitit 2015 kur u vu re se qeveria po përdorte gjithë ingranazhin e saj për të ndikuar jo vetëm në krijimin e një reforme në gjyqësor në shërbim të kryeministrit Rama.

Por gjithashtu edhe në shndërrimin e Shqipërisë në një parcelë të madhe droge, me paratë e së cilës pasurohen pushtetarë dhe vitin tjetër do të blihen qytetarë si komisionerë apo si votues. Nëse LSI, ndan këtë shqetësim që është përforcuar edhe nga një raport që SHISH ia ka çuar Prokurorisë (siç raportojnë mediat) atëherë ajo është e mirëpritur në këtë lëvizje. Por të pretendohet se PD është zhgënjyer sepse aleati dhe njëkohësisht bashkëpërgjegjësi për sa e sa bëma të qeverisë Rama nuk rrëzoi qeverinë është tërësisht e pavend dhe e pasaktë.

Edhe për zgjedhjet e Dibrës por edhe në ato të qershorit 2017 votat e LSI duket se vendosin fituesin. PD e PS nuk fitojnë dot shumicën pa LSI. Për këtë po dorëzohet dhe optimisti më i madh. A vjen dot në pushtet PD pa LSI?

Në zgjedhjet e vitit 2015 në Bashkinë e Dibrës ishin në garë 5 kandidatë për kryetar Bashkie, njëri ishte kandidat i Partisë Socialiste që u shkarkua për shkak të videos ndërsa nga ana tjetër ishte kandidati i Partisë Demokratike si dhe tre kandidatë të tjerë që merrnin vota nga elektorati i djathtë. Megjithëse LSI dhe z. Meta kishin raporte shumë të mira me PS-në dhe z. Rama, kandidati i tyre mundi të fitonte me 200 vota përpara, ndërsa vetëm njëri nga kandidatët e pavarur që merrte vota nga elektorati i djathtë siguroi 702 të tilla.

Aritmetika na tregon se nëse nuk do të kishim kandidatin e pavarur në Dibër sot nuk do të kishte patur nevojë për zgjedhje të parakohshme. Optimistit më të madh duhet t’i kujtojmë se Partia Demokratike ishte partia e parë që mundi Partinë Shtet, prandaj nuk duhet dorëzuar për asnjë moment në përpjekjen për të nxjerrë vendin nga bataku.

Vet Partia Demokratike çfarë po bënë në funksion të fitores së zgjedhjeve të ardhshme, a ka ajo gati një program të detajuar për të gjitha çështjet dhe problematikat që shqetësojnë shqiptarët?

Ndonëse në një situatë kritike për vendin si pasojë e krimit në rritje por edhe korrupsionit galopant si dhe reformës në drejtësi, opozita në këto tre vjet ka shpalosur pjesë të programit të saj në fusha të ndryshme. Kemi patur takime, diskutime si dhe prezantim të paketës fiskale si dhe një pjese të politikave ekonomike. Po kështu ka patur prezantime edhe sa i takon politikave shëndetësore, sociale e kështu me radhë, të gjitha këto në funksion të qytetarëve dhe në takimet me qytetarët që z. Basha dhe deputetë të Partisë Demokratike kanë patur gjatë kësaj kohe.

Nga ana tjetër nisma të rëndësishme si e ligjit të pronave, ligjit për arsimin e lartë e kështu me radhë janë prezantuar në publik. Por prezantimi përfundimtar i programit të detajuar do të vijë në muajt në vazhdim, synimi parësor mbetet transmetimi i pikave të tij në derën e çdo shqiptari që ai të ketë në dorë alternativën e opozitës dhe realitetin e hidhët që i ofron qeveria Rama. Sigurisht që kohë e burime njerëzore po i kushtohen dhe organizimit të partisë e strukturave.

Është një koalicion i PD-së me LSI-në një nga gjerat e mundshme që mund të ndodhin para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare?

Pak më sipër më pyetët nëse PD-ja ndjehej e zhgënjyer nga tërheqja e LSI, një tjetër arsye se përse nuk ndjehemi të zhgënjyer lidhet dhe me mundësinë që bashkëqeverisja e tyre po i jep PD-së për të paraqitur sa më qartë dhe më mirë alternativën e saj tek shqiptarët. Ndryshe nga ajo që u propagandua si Aleanca e Evropiane, Partia Demokratike nuk ka nevojë për të bërë një aleancë të ngjashme në kurriz të interesave të shqiptarëve. Por nëse vota e qytetarëve vendos një ekuilibër politik atëherë do të jenë forumet e partisë që do të vendosin se si do të zbatohet parimi i lashtë “Politika është arti i të mundurës”.

/Pjesë nga intervista dhënë për Mapo-n