Shkodër, asgjësohen dy parcela të mëdha me drogë, s`dihen autorët

Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër dhe Vau Dejës në bashkëpunim me DVP Shkodër dhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë Shkodër kanë vazhduar kontrollet në mënyrë të pandërprerë në njësinë Administrative Pult në Shkodër dhe në njësinë Administrative Shllak në Vau Dejës, si rezultat i veprimeve në terren në disa fshatra është arritur si më poshtë :

Gjatë kontrrollit të ushtruar në datë 10.09.2016 u gjetën të kultivuara dhe u asgjesuan me anë të djegies :

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

* Në Pult të Shkodrës 43 parcela me një numër prej 7932 bimë narkotike të dyshuara të llojit Cannabis Sattiva

* Në Shllak të Vaut të Dejës 25 parcela me një numër prej 1967 bimë narkotike të dyshuara të llojit Cannabis Sattiva me gjatësi deri në 2m në toka publike, të cilat ishin mbjellë në zona me një terren jashtezakonisht të thyer malor

Nderkohë jane duke u zhvilluar hetime intensive për identifikimin dhe kapjen e organizatorëve dhe kultivuesve të këtyre bimëve.

Materialet proçeduriale i'u referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprën penale "Kultivimi i bimëve narkotike" parashikuar nga neni 284 i Kodit Penal.