Përfundojnë në polici djemtë e dy politikanëve, ja çfarë bënë në ish-Bllok!

Dy djem politikanësh përfundojnë në polici pas sherrit me badigardët e një lokali ne zonen e ish-Bllokut.

James Doshi, djali 16-vjecar i deputetit Tom Doshi është shoqëruar nga policia dhe bashkë me të dhe djali i ish-deputetit, Ndricim Babasit.

Shoqërimi është bërë nga efektivët e policisë së Komisariatit numër 2 në Tiranë.

Burime bënë me dije se, djali i Tom Doshit dhe djali i Ndriçim Babasit gjatë mbrëmjes së të shtunës, në një lokal në zonën e Ish-Bllokut janë konfliktuar me grushta me badigardët e lokalit. /news24/