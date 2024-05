"Plas në Dibër", PS tregon foton e administratorit të dhunuar. PD: Po blinte vota

Shtabi Elektoral i kandidatit të koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Europiane” Muharem Rama denoncon ngjarjen kriminale të ndodhur pak minuta më parë në fshatin Pilafe.

Reagimi i PS-së

Militantë të Partisë Demokratike kanë dhunuar barbarisht administratorin e komunës Tomin, 56 vjeçarin Nuri Meda në një kohë kur ai ishte në kryerje të detyrës së tij.

Meda ndodhet aktualisht në Spitalin e Dibrës në gjendje të rëndë.

Dhunimi është kryer në kohën kur disa eksponentë të Partisë Demokratike me në krye Dritan Selishtën dhe grupin e koordinuar nga Agron Kuliçi ishin në veprim duke shpërndarë para për të blerë vota. Të kapur në flagrancë ata kanë goditur barbarisht administratorin e komunës Tomin.

Ky akt dhune vjen në vazhdën e presioneve dhe shantazheve që deputetët e Partisë Demokratike, militantët e saj dhe deri kryetari i kësaj force politike Lulzim Basha po ushtrojnë prej dy javësh në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Dibër.

Ndërsa sipas PD-së Nuri Meda u kap duke blerë vota.

Kapet nga banoret duke shperndare lek per blerje votash administratori i Tominit Nuri Meda se bashku ne Sadik Ademi ne makine X5 e zeze AA909KH nen mbikqyrjen e furgonit te policise se komisariatit me pergjegjes Robert Aga. Nuri Meda dhe Robert Aga jane kallzuar penalisht ne prokurori per blerje votash, thuhet ne nje komunikim te PD me median.

REAGON GJIKNURI

Pas denoncimit të Pd-Së, KA reaguar ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri, i cili është angazhuar fuqishëm në fushatën zgjedhore në Dibër.

Sipas Gjiknurit, eksponentë të Partisë Demokratike po ushtrojnë terror ndaj tyre dhe po dhunohen.

“Hordhitë e PD me Bashën po ushtrojnë terror”, ka thënë Gjiknuri.