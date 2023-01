“U vendos çipi amerikan, ja çfarë fituam më 21 korrik”!

Avokati Spartak Ngjela ka reaguar edhe pas miratimit te reformes ne drejtesi, duke thene se me 21 korrik ndryshoi gjithcka. Sipas tij, shtetit shqiptar iu vendos cipi amerikan dhe euro-perendimor, qe te ndryshoj sistemin e rregullimit te brendshem. Ngjela tashme shprehet i bindur se shqiptaret do te marrin gjendjen ne dore.

Të enjten me datë 21 korrik ndryshoi gjithçka. Shtetit shqiptar iu vendos çipi amerikan dhe europiano-perëndimor, që do ndryshojë sistemin e rregullimit të brendshëm, dhe shqiptarët do marrin gjendjen në dorë.

Ja çfarë do rregullojë çipi: Nuk do lejojë më që marrëzia Berisha të shkatërrojë moralin shqiptar, me forcën e urrejtjes kundër shqiptareve; Nuk do lejojë që drejtësia të jetë shitblerje e degraduar në amoralitet; Nuk do lejojë të blihen votat me para; Do konfiskohen të gjitha pronat e vëna me paratë që i janë vjedhur shtetit;

Nuk do lejojë manipulimin e zgjedhjeve të përgjithshme, dhe shqiptarët për herë të parë do zgjedhin përfaqësuesit e tyre reale; Nuk do lejojë më grabitjen e pronave private dhe shteterore; Nuk do ta lejojë me ndëshkim material dhe penal shtypin abuziv që shpif dhe denigron personalitetin e njeriut; Nuk do lejojë më një shtet të padrejtë që nuk shërben por grabit qytetaret;

Nuk do lejojë më qe shteti shqiptar të braktisë emigrantët shqiptarë të shpërndarë në Perëndim; do mbrojë të drejtat e tyre dhe do t’u japë të drejtën e votës për të votuar, aty ku janë, për përfaqësuesit e shtetit shqiptar…

Tani gjithçka do të ecë drejt: a e mori Amerika këtë gjë në dore? Rrini të qetë: e shihni demokracinë europiane? Amerika e strukturoi pas Luftës së Dytë Botërore. E shihni shtetin modern japonez? Amerika e strukturoi pas Luftës së Dytë Botërore. Por Shqipëria është edhe më në favor: në strukturimin e saj modern dhe demokratik merr pjesë dhe Bashkimi Europian.

Ja këtë kemi fituar me 21 korrik të këtij viti, duke na u hapur portat për të hyrë Shqipëria si anëtare në Bashkimin Europian. Brenda kësaj tabloja gjallon edhe jeta e re ekonomike, edhe mirëqenia, edhe puna e ndershme dhe efiçente e shqiptarëve.

Gëzuar epokën e re që filluam!