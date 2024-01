Çfarë tha Rita Ora pas koncertit madhështor në Vatikan?! Ja fjalët

Këngëtarja Rita Ora, mori pjesë në koncertin për nder të shenjtërimit të Nënës Terezës në Vatikan.

Përmes një postimi në Instagram, ylli nga Kosova ka shprehur nderin dhe privilegjin e të qenurit pjesë e këtij momenti historik dhe mes tjerash ka nënvizuar rolin e saj si Ambasadore Nderi e Kosovës, i dhënë si titull nga Presidentja Jahjaga në Londër.

‘U ndjeva e nderuar të isha e ftuara për të përmbushur rolin si Ambasadore e Kosovës për të kënduar në kanonizimin e Nënës Terezës. Këndimi i ‘What Child is This’ për të festuar jetën dhe trashëgiminë e saj do jetë moment të cilin do e kujtoj gjithmonë’, ka thënë Rita.