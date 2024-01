Kakavijë, gjenden 25.7 kg drogë në autobusin e Shkodër-Athinë, pranga dy shoferëve

Sekuestrohen 25 kg e 700 gr lëndë narkotike e dyshuar Cannabis Sattiva, arrestohen në flagrancë dy shoferët e autobuzit, në të cilin u konstatua lënda narkotike.

Ngjarja ka ndodhur ne Kakavije. Policia informon se më datë 03.09.2016, në kuadër të planit të masave të goditjes së trafikut të lëndëve narkotike, në P. K.K. Kakavijë, nga punonjësit e Policisë Kufitare në vijën e dytë u evidentua dhe u godit një tjetër rast i trafikut të lëndëve narkotike.

Shërbimet e Policisë Kufitare gjatë kontrollit në vijën e dytë, të ushtruar në autobuzin e linjës Shkodër -Athinë me targa ITM 8162 që drejtohej nga shtetasit:

Angjelin Suta, 39 vjeç, banues Lezhë dhe

Anastas Naska, 47 vjeç, banues në Ura Vajgurore, Berat, kanë evidentuar disa pako të dyshimta të mbështjella me natriban, të cilat ishin të fshehura në një vend të përshtatur mbi gomat e pasme.

Menjëherë kanë bërë bllokimin e autobuzit, duke njoftuar grupin hetimor si dhe Specialistët për Narkotikët në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër.

Gjatë kontrollit të imtësishëm nga grupi hetimor, u gjetën të fshehura në këtë vend të përshtatur 40 pako të mbështjella me natriban me lëndë të dyshuar narkotike e llojit Cannabis Sattiva, me peshë totale 25 kg e 700 gr.

Këto pako u sekuestruan në cilësinë e provës materiale si dhe u sekuestrua dhe autobuzi. Gjithashtu u bë arrestimi në flagrancë i drejtuesve të autobuzit për veprën penale "Trafikimi i narkotikëve i kryer në bashkëpunim ", parashikuar nga neni 283/a/2 i Kodit Penal.

Policia theksoi se materialet proçeduriale do t'i referohen Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë.