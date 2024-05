"Zhvishet" autostrada Tiranë-Durrës, hidhen në kosh 600 mijë dollarë!

Qeveria ka gati projektin për zgjerimin e autostradës Tiranë – Durrës me tre korsi, ku parashikohet shtim i trafikut të makinave dhe lejim i shpejtësisë deri në 140 km në orë.

Zgjerimi i rrugës ishte planifikuar nga qeveria që në zbatimin e projektit për gjelbërimin në Tiranë – Durrës. Për mbjelljen e palmave u shpenzuar 600 mijë USD në një kohë që qeveria e dinte se autostrada do të zgjerohej dhe se projekti i gjelbërimit ishte i përkohshëm.

Projekti parashikon tre koris kalimi për secilën anë të rrugës dhe një zonë me trafindarëse 2.6 m të gjërë. Në total, gjërësia e rrugës do të jetë 35.10 m dhe kjo do të bëhët për shkak të trafikut të lartë të makinave në këtë rrugë, duke e shndrruar autostradën Tiranë – Durrës në superstradë të kategorisë A1.

Pas Rrugës së Kombit, qeveria ka parashikuar që rruga Tiranë – Durrës të jetë e dyta që do të jepet me konçension . sipas strategjisë së qeverisë në taksimin e rrugëve rekomandoheshin dy kategori tarifash që duhet të paguajnë qyettarët, tarifa minimale 0,005 cent euro dhe maksimalja 0,35 cent euro.

Sipas tarifave të përcaktuara nga BERZH, një makinë pa tvsh që do të përshkojë këtë rrugë duhet të paguajë 0,17 cent sipas tarifës minimale dhe 1,19 euro – pagesa maksimale./Panorama