Luana surprizon me pamjen e re! Ja si duket ajo tashmë

Një ditë pas ditëlidnjes së saj, moderatorja e Top Channel, Luana Vjollca vjen me një tjetër look. Me fotot e postuara nga vetë moderatorja, ajo jo vetëm tregon pozat provokuese, ku ka ekspozuar gjoksin, por tregon dhe modelin më të ri të flokëve. Tërë gërshteta në kokë, ajo vjen me një pamje krejtësisht ndryshe. Si gjithmonë, edhe këtë herë Luana tërheq vëmendje me postimet që bën.

