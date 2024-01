Avioni prapë me difekt? Ja cfarë po ndodh edhe sot në Rinas

Vazhdojne problemet per shtetasit shqiptare qe kane prenotuar bileta me kompanine Blue Panorama per fluturim drejt Italise.

Nje qytetar ka denoncuar edhe sot se:

Prape Blu Panorama sot, me te njejtin problem te djeshem. Orari per ne Bologna (BLQ) ishte ne 07:15 te mengjesit. Orari u shty fillimisht per ne oren 9:00 te mengjesit te sotshem.

Ne oren 9:10 na lajmeruan qe nisja do behet ne oren 10:30...!!

Arsyeja ishte: Eshte i njejti avion i djeshem qe shkoi ne Kroaci dhe u kthyen prape ne Tirane dhe u nisen pas ores 22:00

Avioni ka difekt teknik, u testua dhe e ulen prape ne toke per kontrolle. Kulmi!

Njerez qe bertasin, femije qe qajne, ne qe jemi per pune neser heret.

Kjo eshte Blu Panorama!!! Mesazhi u publikua nga Olti Curri.