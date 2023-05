Sekreti për të thënë ‘’JO’’ më shpesh

Është shumë e vështirë që njerëzit të thonë ‘’JO’’ kudo. Si në punë, kolegëve për arsye nga më të ndryshme. Shpesh herë nga mos thënia ‘’Jo’’ e ndërlikojmë situatën.

Shumë njerëz sakrifikojnë nga koha e tyre e çmuar apo heqin dorë nga rutina vetëm se e kanë të vështirë të thonë JO.

Por me kalimin e vitevekuptojmë që s’mund të kemi aq shumë kohë për njerëzit, por të fokusohemi tek vetja.

Të thuash PO përpara ҫdo mundësie nuk është asgjë më shumë veҫse një tregues se sa shumë e djegim kohën kohën tonë ҫdo ditë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ëarren Buffett në librin e tij, ka një shprehje mjaft të gjetur: “Ndryshimi mes njerëzve të suksesshëm dhe njerëzve shumë të suksesshëm është se njerëzit shumë të suksesshëm thonë JO pothuajse në gjithҫka.”

1. Ҫmoje vlerën e kohëstënde: Duhet të bësh ҫdo ditë një kontroll për ҫdo aktivitet në të cilin do të marrësh pjesë, që pas punës, të kesh vërtet kohë të ҫmuar për veten. Ҫdo orë e ditës, mbi të gjitha, duhet të të mbushë shpirtin. Koha është flori!

Po ashtu, është e rëndësishme të kalkulosh orët gjatë të cilave i ke të detyruara t’i kalosh në punë. Nëse punon për shumë orë dhe paguhesh pak, atëherë është koha të mendosh për diҫka tjetër.

2. Mbaji larg armiqtë. Me kalimin e viteve, mëson se koha me njerëz të mirë është e pazëvendësueshme, shkruan revista class. Ata nuk bëjnë supriza të mëdha, as nuk blejnë dhurata të shtrenjta, por me kalimin e viteve të tregojnë se të duan dhe të ҫmojnë më shumë se ҫdo dhuratë tjetër.

3. Mos jep arsyetime. Nuk është nevoja të arsyetohesh sa herë të thuash JO. Në fakt, arsyetimet janë një shenjë dobësie, sepse personi më pas mund të argumentojë rreth “arsyeve” të tua për të mos marrë pjesë diku (apo nuk ka të drejtë? Kush nuk e bën? Të gjithë!).

Ji i drejtpërdrejtë dhe i sinqertë me njerëzit – thjeshtë thuaj JO dhe lëri të mendojnë ҫ’të duan. Nuk kanë asgjë për të argumentuar.