Befason ish-moderatorja e Top Channel: Kim Kardashian?! Një pëllëmbë mbi tokë!

Gazetarja shqiptare e cila jeton prej disa kohësh në SHBA, Kozeta Turishta ka mundur të shohë nga afër çiftin e njohur Kim Kardashian dhe Kanye West, pasi kanë rastisur në një teatër.

Ish-moderatorja e emisionit të pasdites në Top Channel ka komentuar sjelljen e çiftit me fansat dhe gjithashtu ka dhënë përshtypjet e saj për Kardashian: “Kim Kardashian një pëllëmbë mbi tokë. I shoqi po ashtu. Dhe një mospërfillje e akullt për fansat e saj, sa unë në atë moment që u gjenda aty, ajo po dilte nga një teatër në Manhattan. Ja goca ku e keni Kanye Ëest, burrin e Kimit. Adoleshentët këtu i la zemra kur e panë, por çfarë të them, çdo gjë qenka me moshë. Kimi, Kimi, Kardashian, ja ku është si morri i vogël”, ka shkruar ajo.