Neymar i jep fund problemeve me gjykatën, paguan 125,000 euro gjobë

Neymar ka vendosur të paguajë gjobat që e presin në Brazil për evazion fiskal. Sipas shtypit brazilian, asi i Barcelonës do të paguajnë 460,000 reais braziliane, të barazvlefshme me 125,000 euro për shkak të evazionit të taksave ndërmjet vitit 2007 dhe 2008.

Në prill të 2014, gjyqi federal i Sao Paulos nuk e pranoi apelin e parë të bërë nga lojtari brazilian dhe i ati i tij, i dënuar për mashtrim në ato vite. Në janar të këtij viti, ata janë detyruar sërish të paguajnë shumën e vendosur nga gjyqi brazilian. Gjoba korrespondon me deklaratën e cila dënon sulmuesin e Barcelonas dhe babanë e tij për mosdeklarimin e një sërë pagesash të bëra nga Santos, klubi i Neymar në ato vite.

Neymar gjithashtu është dënuar gjatë marsit të këtij viti për evazion taksash për sa i përket kontratës së tij me Santos dhe me Nike, dhe lojtari duhet të paguajë 188.8 milionë reais (32 milionë euro), me opsionin për të apeluar.