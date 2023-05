Pas fotove intime në Viber, moderatorja shqiptare vjen krejtësisht nudo!

Moderatorja tashmë e njohur dhe e dashur, Blerona Zeqiri, filloi karrierën në emisionin “një kafe me Labin”, tek shpejt dëshmoi, se punën e vet e punon me përkushtim dhe dashuri ndaj këtij profesioni. Kemi pasur rastin kur e ka udhëhequr e mbajtur edhe tërë emisionin vet, bile atë edhe për lakmi.

E kemi parë edhe në spektakle tjera të organizuara nga ky televizion. Blerona me zërin, me sharmin që posedon, por edhe me realizimin e intervistave me bashkëbiseduesit që po i ka gjatë emisionit tërheqë vëmendjen e shikuesit për ta përcjellë me ëndje.

Gjithmonë e ëmbël dhe e buzëqeshur para ekranit. E tillë po është edhe në emisionin e përditshëm “ Bon Bon”.

Kjo në foto, e shtrirë dhe me shpinë të kthyer është Blerona vet, siç u përgjigj për “Kosovaren”, kur e pyetëm, se trupi kujt është ky zhveshur deri në gjysmë që po shihet në foto, ajo na u përgjigj: po imi, i vet Bleronës … Pse, çka dhe pse pyetni?

Kjo fotografi e postuar në profilin e saj në “Viber” na bën të pyesim: Kujt ia ka kthyer shpinën moderatorja, Blerona Zeqiri?

Po fle apo nervoze?

Apo edhe kjo, po e sheh, se për të arritur më shumë afirmim dhe të bëhet me më shumë –like, duhet të dalë e të pozojë edhe kështu.