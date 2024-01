Çmenduria PokemonGo vazhdon! Ja shpikja e rradhës (Foto)

Duket se ‘’dashuria’’ për lojën PokemonGo ka çmendur njerëzinë. Pas shumë shpikjesh të cilët si frymëzim kishin PokemonGo, vjen dhe ajo që s’mendohej asnjëherë. Bëhet fjalë për Pokemnburger.

Në Sidney jamë krijuar hamburgera të frymëzuar nga kjo temë. Atyre u ka dhënë formën e disa personazheve të famshëm të lojës, ku spikat padyshim Pikachu.

Stafi i tij me vështirësi u bën ballë kërkesave të njerëzve që presin në radhë të gjatë.

“Frymëzimi për këta hamburgere na erdhi sigurisht nga mania e Pokemon Go që ka mbërthyer të gjithë. Por, ne sidoqofte, jemi vazhdimisht në kërkim të gjërave të reja dhe interesante. Na pëlqen risia dhe me formën tradicionale të hamburgerave nuk e kishim diçka të tillë. U mërzitëm gjithmonë me të njëjtat gjëra, ndaj dhe kërkuam diçka tjetër e cila të ishte vizualisht, por edhe nga ana gastronomike, ndjellëse për njerëzit”, thotë menaxheri i “Fast Food-it”, Archie Saliba.

Të mbështetura tek tre personazhet kryesore të Pokemon Go, “Pokeburget” ofrojnë përveç pamjes, edhe shijet që u përshtaten personalitetit të secilës prej figurave.

“Bulboozaur-i këtu pëlqen gjethet jeshile, ndaj e kemi mbushur me sallatë. Meqënëse Peakachu ka shkarkesa elektrike, i shtuam shumë djathë dhe patate të skuqura, që përputhen me ngjyrën e tij të verdhë. Chugmander, është pak stili nacho, me salcë djegëse”, shpjegon Archie Saliba.

Procesi i krijimit të hamburgerëve të veçantë nuk ka qenë aq i lehtë sa ç’mund të mendohet, ndërsa recetat e tyre mbahen top sekret.