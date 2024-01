Ndeshja Partizani- Krasnodar, nuk lejohen as monedhat

Sonte në darkë pritet të luhet ndeshja e kthimit e vlefshme për grupet e Europa League midis Partizanit të Shqipërisë dhe “FC Krasnodar” Rusi. Ndeshja pritet të zhvillohet në orën 19:30, në Stadiumin “Elbasan Arena”.

Për këtë arsye, Policia e Elbasanit ka marrë një sërë masash, duke theksuar se nuk do të lejohet parkimi i automjeteve përreth dhe përballë stadiumit. Gjithashtu, nuk do të lejohet lëvizja dhe qarkullimi i mjeteve nga Kryqëzimi i Romëve deri tek Kryqëzimi i Tapetave

Lidhur me ndeshjen do të angazhohen 178 punonjës policie, nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, Komisariatet vartëse të saj dhe FNSH-ja

Nuk do të lejohet marrja e fëmijëve të mitur pa u pajisur me biletë

Të gjithë sportdashësit që do të marrin pjesë në këtë aktivitet, të jenë të pajisur me biletë dhe me kartë identiteti dhe të mos kenë me vete:

a) sende të forta,

b) shishe (të çfarëdolloj)

c) fishekzjarrë

d) monedha apo metale (të çfarëdolloj)

e) çelësa të ndryshëm

Në të kundërt, nuk do të lejohen të futen në stadium.

“Në hyrje të stadiumit do të kontrollohen të gjithë sportdashësit. Të gjitha lokalet që ndodhen, përreth Stadiumit, nga ora 18:00 dhe deri në përfundim të ndeshjes, të marrin masa të jenë të mbyllura. Drejtoria Policisë Elbasan i kërkon qytetarëve që të minimizojnë më datë 25 Gusht lëvizjen e tyre me automjet brenda qytetit të Elbasanit, ç’ka do të sillte një ndihmesë të madhe në zhvillimin sa më normal të këtij aktiviteti”, njofton policia.