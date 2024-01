Fiksimi i meshkujve për të pasmet e bukura? Ja çfarë thotë studimi fundit

Femrat ditët e sotme po i kushtojnë shumë rëndësi të pasmeve dhe ushtrimeve që perfeksionojnë ato. Por, padyshim që fiksimi pas të pasmeve të femrave nuk është diçka e re. Të paktën jo, për David Buss, profesor i psikologjisë në Universitetin e Teksasit, Austin. Ai thotë se ky fiksim është thelbësore.

Jeni të tërhequr pas të pasmeve të një femre për të njëjtën arsye që jeni të tërhequr nga gjokset, ijët dhe beli i saj: për shkak se këto trajta kanë qenë tregues të pjellorisë tek paraardhësit tanë, thotë Bluss.

Meshkujt janë evoluar të kërkojnë gra që mund të lindin fëmijë. Nëse një femër ka qezër të plotë, kjo është shenjë e trurit primitiv se ajo me siguri është mjaftueshëm e “trashë” për të qenë shtatzënë. Dhe, nëse e pasmja e saj është e rrumbullakët dhe seksi, ajo me siguri se është e re – gjë e cila në kohërat e lashta do ta kishte bërë atë kandidate ideale për të mbajtur fëmijën.

“Është tabu”, thotë Eric M. Garrison, ekspert i seksit dhe autor iMastering Multiple Position Sex. “Nuk lejohemi të shkojmë aty. Dhe kur është fjala për seks, ka diçka të ndyrë rreth seks nga prapa”

Dhe, është edhe faktori i ndyrë…

Gjeografia dhe kultura mund të ndikojnë në atë se sa të dhënë jeni pas të pasmeve. P.sh.: 59 për qind e meshkujve argjentinas i preferojnë të pasmet më shumë sesa gjokset, sipas një studimi nga Universiteti i Buenos Aires. Por, britanikët nuk i kushtojnë aq shumë vëmendje vitheve, tregon studimi nga Universiteti College London.

Megjithatë, pavarësisht se ku jetoni, të pasmet janë duke u zmadhuar…

“Kultura pop po i feston të pasmet më shumë se asnjëherë më parë”, thotë Ava Cadell, doktoreshë e seksualitetit njerëzor dhe autore eNeuroLovelogy.

Me shfaqjen e zakonshme të personave të famshëm me të pasme të mëdha si Jennifer Lopez dhe Kim Kardashian, gratë dëshirojnë ta zmadhojnë të pasmen e tyre për të marrë vëmendje.

Falë këtij trendi, pozicioni i seksit “doggy style” dhe rrahja me shuplakë nga prapa, janë bërë më të famshëm se asnjëherë më parë, thotë Cadell duke shtuar se edhe seksi anal është duke u bërë më i zakonshëm.