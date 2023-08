Ligjet e Reformës në Drejtësi, konferenca e kryetarëve vendos datën e seancës

Më 30 gusht 2016, ne ora 17.00, pritet të mbahët seanca plenare e Kuvendit të Shqipërisë në të cilën pritet të miratohen ndryshimet ligjore të reformës në drejtësi.

Pas ndryshimeve Kushtetuese, kanë mbetur pa u miratuar ligjet që shoqërojnë paketën Kushtetuese.

Konferenca e kryetarëve e thirrur sot në Kuvend nga kryetari Ilir Meta, ka vendosur që seanca e ardhshme të zhvillohet më 30 gusht.

Ajo cka konfirmohet eshte se te marten e 30 gushtit do te votohet ne Kuvend ligji per vetingun, i miratuar nga Komisioni i Posacem per Reformen ne Drejtesi, diten e sotme, pa opoziten.