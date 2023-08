Ja si pozon Gigi me bikini, përkrahë Zayn(Foto)

Pas ndarjes me pjestaren e Little Mix, Perrien, ish- pjestari i grupit One Direction, Zayn Malik duket se e ka gjetur dashurinë. Gigi Hadid, modelja më e kërkuar, që prej muajsh është në krahë të këgëtarit. Pas disa fjalësh mbi një ndarje gjatë muajit qershor, cifti duket se po u tregon të gjithëve se ishin thjeshtë fjalë.

Çifti i famshëm është fotografuar së fundmi në Tahiri ku janë duke kaluar disa ditë pushimi.

Bukuroshja 21 vjeçare dukej e mrekullueshme pranë Zayn teksa në plazhet e bukur të Tahitit provuan edhe udhëtimin me kajak.