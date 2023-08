Tiranë, tifozët grushtojnë futbollistët e Partizanit në aeroport

Dy tifozë i kanë grushtuar dy futbollistë të Partizanit të Tiranës, në Aeroportine Tiranës, pas kthimit nga Rusia, ku të kuqtë humbën me rezultat të thellë në ndeshjen e vlefshme për paly-off të Europa League.

Futbollistët e Partizanit të Tiranës janë sulmuar fizikisht në aeroportin “Nënë Tereza”, pas arritjes nga Rusia, ku kishin zhvilluar ndeshjen e raundit të tretë eliminator të UEFA-së, me ekipin Krasnodar, shkruan portali Drinimk.

Sulmuesit mendohet se kanë qenë dy djem të rinj, të cilët me të dalë futbollistët nga hyrja e aeroportit kanë sulmuar me grushte dy prej tyre. Menjëherë kanë ndërhyrë futbollistët e tjerë të cilët janë përleshur me sulmuesit.

Sulmuesit janë përpjekur të largohen, por ndërhyrja e forcave të rendit ka qenë e menjëhershme, duke i arrestuar vetëm disa metra më largë.

Drejtuesit e Partizanit menjëherë kanë tërhequr futbollistët e tyre, duke qetësuar situatën. Duhet theksuar se Partizani ka pësuar humbje të thellë në Krasnodar me rezultat 4:0. Gjasat për kualifikim në raundin tjetër tashmë janë shumë të vogla.