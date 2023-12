Ndihesh keq se të trajton si shok? Ja arsyeja pse e bën këtë gjë

Në qoftë se një mashkull e etiketoni në zonën e shoqërisë, do e lëndoni atë njësoj si t’a tradhtoni me dikë.

Sapo të futeni në këtë zonë, do ta kuptoni se është rrugëtim pothuajse i pakthyeshëm dhe është frika e çdo djaloshi të mirë kur takohen me një vajzë që iu pëlqen.

Ky mur i shoqërisë të cilin shumica e vajzave e ndërtojnë është i pathyeshëm! Është dhomë burgu për shumë meshkuj dhe, kur futeni aty, krejt çfarë do të dëgjoni është për dashurinë e saj, jetën e saj seksuale, të dashurit e saj etj., por asnjëherë nuk do të dëgjoni diçka rreth teje dhe asaj!

Është me të vërtetë e vështirë!

Sidoqoftë, është me rëndësi të dini se përse meshkujt hynë në këtë rreth shoqëror, sepse kjo do t’ua mundësojë atyre të mësojnë nga gabimet dhe t’i rregullojnë ato.

1. Ia kujtoni dikë

Kur ia kujtoni dikë një vajze, dhe ajo vazhdon t’ju tregojë se sa shumë ngjani me ish të dashurin e saj, atëherë kjo është shenjë alarmante. Nëse të thotë se i ngjasoni vëllait të saj etj., atëherë dijeni se është koha ta ndryshoni qasjen!

2. Mendon se jeni i frikësuar

Kjo është diçka shumë e rëndësishme për gratë. Mund të mos e keni kuptuar ende, por frika se do të refuzoheni nga ajo është bërë aq e qartë saqë po ua prishë mundësitë me të.

3. Po i pëlqen dikush tjetër…

Jeni futur në lojë në kohën e gabuar… Vetëm sepse ajo është beqare nuk do të thotë se do të bie në dashuri me ju. Ndoshta është dikush tjetër që kësaj po i pëlqen…

4. jeni tërheqës

Kjo mund t’ju lëndojë, por mirë është ta pranoni këtë fakt. Nuk është gjithmonë e mundur t’i pëlqeni personit që ju pëlqen, dhe kjo ndodh në plot raste.