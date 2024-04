Markat e makinave më të kërkuara në Google sipas shteteve

Për vitin 2014 Toyota është shitësi më i madh i veturave në botë me 10.23 milion njësi. Ky ishte viti i tretë me radhë si shitësi më i madh i veturave në botë. Pas Toyota në radhë është Grupi Volkswagen me 10.14 milion njësi dhe General Motors me 9.92 njësi të shitura. Por a do të thotë se këto marka janë kaq popullore në botë? Jo aq shumë, në hartat në vazhdim mund të gjeni markat më të kërkuara në Google për vitin 2014.