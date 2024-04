PD: Korrupsioni i Veliajt vrau Arditin në Sharrë, reagon Bashkia: Jo politikë me vdekjen

Perplasje te forta me deklarata mes Bashkisë së Tiranës dhe Partisë Demokratike pas vrasjes së 17-vjeçarit, Ardit Gjoklaj.

Ka qene këshilltari i PD-së në Bashkinë e Tiranës, Akil Kraja, qe diten e sotme ka denoncuar heshtjen e Erion Veliajt pas vrasjes në Landfillin e Sharrës, një territor jo vetëm nën përgjegjësinë ligjore

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

të kryetarit të Bashkisë, por dhe një rast i pastër i korrupsionit dhe krimit shtetëror.

Sipas Krajës, në Landfillin e Sharrës, jo vetëm nuk funksion ligji, siguria teknike, siguracioni për punonjësit, por për më tepër aty po përfitohen miliona euro në një biznes të ngritur nga Erion Veliaj dhe një klient i tij, kreu i PS-së së Peqenit, njëkohësisht kreu i OSHEE-së në Peqin, Edurim Teqja, dhe aktualisht në kërkim nga policia për vdekjen e 17-vjeçarit.

Por në një reagim nga Bashkia, theksohet në përfudnim të hetimit nga prokuroria, ky institucion do të zbatojë çdo përfundim, kërkesë apo rekomandim.

Reagimi i plotë i Bashkisë

Bashkia e Tiranës po ndjek me vëmendje hetimin e fatkeqësisë në Sharrë dhe mbështet punën e organeve ligjzbatuese të përfshira në ngjarje. Në përfundim të hetimit do të zbatojmë çdo përfundim, kërkesë apo rekomandim të organeve përkatëse.

Territori i landfillit në Sharrë përfshin disa hektarë sipërfaqe në periferi të Tiranes, të cilat në 4 vitet e fundit degjeneruan në një fushë-betejë për grumbulluesit e mbetjeve. Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, po projekton landfillin e ri, për të rikuperuar gjendjen e mjerueshme të viteve të fundit. Deri në atë fazë, vazhdojmë t’u bëjmë thirrje qytetarëve të mos afrohen në zona të ndaluara, e ku punohet me mjete të rënda.

Por, si në çdo fatkeqësi, aksident apo çdo moment të pafat, është gjithmonë një parti e fatkeqësive historike të këtij qyteti e vendi, që mundohet të shfrytëzojë çdo situatë për përdorim e kapital politik. Kjo është e shëmtuar, vulgare dhe aspak shqiptare, si normë e si kod moral. Nëse për landfillin që Partia Demokratike e la të degjeneronte në 4 vjet, është gjetur një zgjidhje e do nisë puna, për landfillin politik të përdorimit të vdekjes si poster partie, zgjidhja duket e pamundur.

Ndërkaq, kompania publike e pastrimit e Bashkisë së Tiranës me Bashkinë e Veronës nis punë në 26 Shtator dhe ende s’ka kryer asnjë operacion në Tiranë, ndaj dhe akuzat e pabaza e kalërimi mbi vdekjen thjesht shtojnë përbuzjen për një parti që as pastrim nuk bëri, as landfill nuk zgjidhi e asnjë orë pune nuk kreu për qytetin e Tiranës.

Qytetarët e dinë mirë se Tirana ka humbur boll nga një forcë politike e cila e la në një gjendje katastrofike. Partia Demokratike i përket së shkuarës së Tiranës tonë, të cilën prej një viti e kemi kthyer në punë, e po merr jetë me investime e projekte konkrete në çdo lagje.