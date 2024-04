Raporti sekret i KLSH: Si u vodhën 4 milionë euro nga BSH e bankat private

Ky është raporti sekret i Kontrollit te Larte te Shtetit, nje dokument voluminoz qe përmban nje auditim ne Bankën e Shqipërisë, gjate vitit 2015 ne Departamentin e Emisionit.

Ai cilësohet si sekret shtetëror dhe bankar. Ne këtë raport, Kontrolli i Larte i Shtetit pretendon se ka gjetur shkelje ne kete departament ne shumen 542 milion leke ose afërsisht 4 milion euro, per një periudhe 4-vjeçare 2010-2014.

Shkelja e pretenduar nga institucioni me i larte i auditivit, konsiston ne procedurën qe ka ndjekur Banka Qendrore per kompensimin e parave te dëmtuara.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

KLSH thotë se banka, nuk ka zbatuar sakte rregulloren, e cila parashikonte nje zhdëmtim ne masën 80% te parëse se dëmtuar. Por ajo ka kompensuar ne masën 100 % bankat e nivelit te dyte, per këtë proces. Kjo procedure është bere për vite te tera, bazuar ne nje udhëzim te bankës qe ne vitin 1998, por i ndryshuar ne vitin 2013.

Nga kjo skeme, duket se te humbur kane dale qytetaret, ndërsa pretendohet te kenë kane fituar padrejtësisht 20% te vlerës bankat private. Por kjo shkelje, nuk është pranuar nga Banka Qendrore. Ndaj KLSH i kërkon Bankës se Shqipërisë qe te marre opinionin e Keshillit Mbikëqyrës, per te pare edhe praktikat ndërkombëtare.

Por qe nga muaji tetor 2015 e deri me sot, ky opinion nuk ka mbërritur ne KLSH. I kontaktuar nga Vizion Plus, guvernatori Genti Sejko pranoi auditimin e kryer nga KLSH. Ai tha se çështja është ende ne shqyrtim e sipër dhe se u takon eksperteve te thonë fjalën e fundit. Zoti Serjko, theksoi se rregullorja e vitit 1998 është ndryshuar ne vitin 2013, para se ai te emërohej guvernator. Kreu i Bankës Qendrore, nënvizoi gjithashtu se ai besonte se mund te behej fjale për nje keqkuptim, pasi gjithçka per kete proces është e detajuar ne rregullore te posaçme, qe duhen pare nga ekspertet. Vizion Plus kontaktoi edhe me kreu e KLSH, Bujar Leskaj. Ai tha se ishte ne pritje te nje opinioni përfundimtar te Bankës se Shqipërisë. Por Leskaj pranoi ndërkohe se konkluzionet e tij për abuzime, mund te mos jene plotësisht te sakta, per sa kohe, nuk ka ende nje përgjigje përfundimtare nga institucioni i Bankës. Ai tha se auditi do te përfundoje ne shtator dhe do t’iu dorëzohet institucioneve përkatëse. Edhe kreu i Komisionit te Ekonomisë, Erjon Braçe, tha se nuk është vene ne dijeni te raportit, por do ta sqaroje këtë çështje, sapo Parlamenti te nise punimet ne vjeshte. Raporti sekret i KLSH ngre disa pikëpyetje, te cilat duhet t’i japin përgjigje eksperteve e fushës, apo edhe drejtësise, nëse do te përfundoje ne Prokurori. Specialiste te bankave, thonë se marrja ne dorëzim e parëse se dëmtuar, ripirtimi i tyre dhe asgjësimi, kalojnë ne nje proces zinxhir dhe ne prani edhe te një komisioni te posaçëm ne Bankën e Shqipërisë. Sipas tyre, nuk mundet qe banka e nivelit te dyte te vlerësoje masën e kompensimi te parëse se dëmtuar, por është komisioni i Bankës Qendrore, ai i cili vlerëson nivelin e zhdëmtimit, nëse dëmtimi është i qëllimshëm apo jo. Pasi bëhen këto vlerësime, komisioni me pas kompenson ata qe disponojnë monedhën e dëmtuar.VIZIONPLUS