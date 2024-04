PSG i trajnerit të ri Unai Emery tremb rivalët

Paris Saint Germain-i i ri i Unay Emery është i frikshëm dhe fillon të trembë që tani jo vetëm skuadrat e tjera në Francë por edhe klubet më të mëdha të Evropës. Nga skuadra është larguar një yll si Zlatan Ibrahimovic por janë afruar disa elemtë cilësorë përfshirë këtu mbrojtësin Meunier, mesfushorin Krychoviak dhe sulmuesit Ben Arfa dhe Jese.

Ai Unai Emery është një tjetër Paris Saint Germain dhe ndryshon shumë në stilin e lojës nga skuadra që një vit më parë drejtohej nga Luarent Blanc. Të Premten ekipi parizien do të nisë rrugën drejt mbrojtes së titullit në League One pasi do të sfidojë në sfidën e vlefshme për javën e parë të kampionatit francez skuadrën e Bastias.

Titulli i 5-t kampion rradhazi pritet të rezultojë thjeshtë një formalitet për të besuarit e Unai Emery pasi ky Paris me trajnerin spanjoll në krye ka si objektiv kryesor të fitojë në Europë pasi në Francë as që i vendos në diskutim sukseset e rradhës.

Ndryshimi skemës nga 4-3-3 me të cilën luante trajneri i mëparshëm Blanc në 4-2-3-1 ka dhënë menjëherë efekte sepse skuadra pavarsisht mungesave të shumta ka shfaqur një formë të shkëlqyer në të gjitha takimet miqësore si dhe në finalen e Superkupës së Francës ndaj Lyonit.

Vetëm fitore regjistron Paris Saint Germain me Unai Emery në krye. Gjithcka nisi me atë sukses 2-1 ndaj Ëest Bromëich ndërsa më pas parizienët likujduan me shifrat 3-1 Interin dhe Realin e Madridit në turneun veror, International Champions Cup. Për të vazhduar me fitoret e thella 4-0 ndaj Leicester-it dhe 4-1 ndaj Lyonit në Superkupë, ky Paris tremb vërtetë rivalët janë të paralajmëruar.