Gazetarja ‘’provokon’’ teleshikuesit (Foto)

Helen Skelton, moderatorja 33 vjeçare duket se nuk ndalet. Pas videos duke luftuar me baltë me një tjetër grua në programin e BBC, e cila i “çmendi” të gjithë telekshikuesit, ajo tërheq vëmendjen sërish. Mbrëmjen e së shtunës teksa ka prezantuar Lojërat Olimpike me Rebbecca Adlington dhe Mark Foster, 33- vjeçarja surprizon teleshikuesit me veshjen e saj. Mijëra përdorues të Tëitterit, komentuan për fundin e shkurtër që ajo kishte veshur, që linte përtej imagjinatës.

Pavarësisht faktit se ajo po prezantoi deri në 2 të mëngjesit, teleshikuesit ndejtën zgjuar për të ndjekur garat e notit, megjithëse shumë prej tyre ishin më shumë të shqetësuar për zgjedhjen e veshjes së gazetares.