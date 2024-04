Stresohet për provimet në universitet… ja çfarë i ndodh 20- vjeçares (Foto)

E stresuar nga sezoni i provimeve, 20- vjeçarja Katie-Anna Moore ngeli tullace. Nisur që nga muaji mars i këtij viti, studentja kishte vënë re që kur lahej flokët i binin me bollëk, por heshti. Kur më pas në fillimet e muajve të verës ky problem i anashkaluar u vu re nga të gjithë. Të mbetur shumë pak flokë mbi kokë, ajo kishte pjesë tullacërie të theksuara, gjë që më pas e nxiti të bënte një vizitë tek mjeku i përgjithshëm, i cili ky i fundit e diagnostifikoi me ‘’ alopecia’’ mungesë e qimeve ne disa pjesë të trupit ose në kokë. Gjithashtu mjeku i shpjegoi asaj se shkaku i këtij problem është stresi dhe se nuk do të jetë hera e parë që do të mund t'i ndodhë. Nga kjo situatë, Kattie- Anna vendosi t’ i priste flokët, duke krijuar një pamje të re.