Bebe Rexha kënaq fansat, poston të pasmet(Foto)

Nuk mungojnë fotot ‘’Hot’’ as nga Bebe Rexha. Këngëtarja me origjinë shqiptare, Bebe Rexha ka shpërndarë disa momente intime në rrjetin Snapchat.

E veshur në bikini të zeza, këngëtarja bukuroshe ka shfaqur të pasmet e saj seksi teksa lahet në pishinë në Kaliforni.

Disa ditë më parë, ajo ka lancuar edhe këngën e saj më të re të titulluar ‘In the Name of Love’